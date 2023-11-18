Полянский: Европа проявляет твёрдость только в служении интересам своего хозяина
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Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
По словам Полянского, стоит отметить, что Европа уже давно отказалась от твёрдости и силы.
«Сейчас она проявляет твёрдость только тогда, когда служит геополитическим интересам своего хозяина», — отметил он.
В июне секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что США и НАТО нацелены на создание в Евразии «полыхающего пространства» из стран-марионеток.