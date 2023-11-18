Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Европа проявляет твёрдость, только когда служит геополитическим интересам «своего хозяина».

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

По словам Полянского, стоит отметить, что Европа уже давно отказалась от твёрдости и силы.

«Сейчас она проявляет твёрдость только тогда, когда служит геополитическим интересам своего хозяина», — отметил он.

В июне секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что США и НАТО нацелены на создание в Евразии «полыхающего пространства» из стран-марионеток.