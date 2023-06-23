Патрушев: США нацелены на создание в Евразии «полыхающего пространства» из марионеток
- РИА Новости
Об этом он сказал на встрече секретарей советов безопасности в формате «Центральная Азия и Россия».
«В своей необъявленной войне против России США и другие страны Запада используют не только Украину. Они оказывают беспрецедентное давление на страны Центральной Азии в попытке добиться разрушения их отношений с Россией и развала интеграционных объединений — ОДКБ, СНГ и ЕАЭС», — цитирует его ТАСС.
По словам Патрушева, долгосрочной целью Запада является установление в Евразии стран-марионеток.
«Долгосрочная цель западников — создать на территории Евразии полыхающее пространство с противоборствующими государствами, которые они стремятся превратить в своих колониальных вассалов и марионеток», — заявил он.
Ранее Патрушев заявлял, что целью США является разрушение конструктивных отношений стран бывшего СССР.