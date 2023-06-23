Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Патрушев: США нацелены на создание в Евразии «полыхающего пространства» из марионеток

Короткая ссылка
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что США и НАТО нацелены на создание в Евразии «полыхающего пространства» из стран-марионеток.
Патрушев: США нацелены на создание в Евразии «полыхающего пространства» из марионеток
  • РИА Новости

Об этом он сказал на встрече секретарей советов безопасности в формате «Центральная Азия и Россия».

«В своей необъявленной войне против России США и другие страны Запада используют не только Украину. Они оказывают беспрецедентное давление на страны Центральной Азии в попытке добиться разрушения их отношений с Россией и развала интеграционных объединений — ОДКБ, СНГ и ЕАЭС», — цитирует его ТАСС.

По словам Патрушева, долгосрочной целью Запада является установление в Евразии стран-марионеток.

«Долгосрочная цель западников — создать на территории Евразии полыхающее пространство с противоборствующими государствами, которые они стремятся превратить в своих колониальных вассалов и марионеток», — заявил он.

Ранее Патрушев заявлял, что целью США является разрушение конструктивных отношений стран бывшего СССР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить