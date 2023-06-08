Патрушев: целью США является разрушение конструктивных отношений стран бывшего СССР
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«Вашингтон оказывает беспрецедентное давление на все государства постсоветского пространств», — приводит слова Патрушева «Российская газета».
По его словам, главной целью США является разрушение конструктивных отношений стран бывшего СССР, а также препятствование интеграционным процессам в СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.
Он отметил, что для осуществления своих планов англосаксы при помощи шантажа, обмана и угроз пытаются вовлечь в свой круг как можно больше стран.
Также Патрушев заявил, что США и Великобритании не жалко тех людей, которые гибнут в украинском конфликте, потому что это не их люди.