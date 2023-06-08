Патрушев: целью США является разрушение конструктивных отношений стран бывшего СССР

Главной целью США является разрушение конструктивных отношений между странами бывшего СССР, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Вашингтон оказывает беспрецедентное давление на все государства постсоветского пространств», — приводит слова Патрушева «Российская газета».

По его словам, главной целью США является разрушение конструктивных отношений стран бывшего СССР, а также препятствование интеграционным процессам в СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.

Он отметил, что для осуществления своих планов англосаксы при помощи шантажа, обмана и угроз пытаются вовлечь в свой круг как можно больше стран.

Также Патрушев заявил, что США и Великобритании не жалко тех людей, которые гибнут в украинском конфликте, потому что это не их люди.