Главы делегаций на саммите АТЭС выступили за справедливую торговую среду

Главы делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) выступили за создание свободной, открытой, справедливой и предсказуемой торговой и инвестиционной среды.

«Мы подтверждаем нашу решимость создать свободную, открытую, справедливую, недискриминационную, прозрачную, инклюзивную и предсказуемую торговую и инвестиционную среду», — цитирует РИА Новости итоговую декларацию саммита. Главы делегаций также подтвердили важность многосторонней торговой системы, основанной на правилах, в основе которой лежит Всемирная торговая организация (ВТО). Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен признал, что участники АТЭС сталкиваются со множеством экономических проблем, включая перебои в торговле.