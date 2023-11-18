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Главы делегаций на саммите АТЭС выступили за справедливую торговую среду

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Главы делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) выступили за создание свободной, открытой, справедливой и предсказуемой торговой и инвестиционной среды.

«Мы подтверждаем нашу решимость создать свободную, открытую, справедливую, недискриминационную, прозрачную, инклюзивную и предсказуемую торговую и инвестиционную среду», — цитирует РИА Новости итоговую декларацию саммита.

Главы делегаций также подтвердили важность многосторонней торговой системы, основанной на правилах, в основе которой лежит Всемирная торговая организация (ВТО).

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен признал, что участники АТЭС сталкиваются со множеством экономических проблем, включая перебои в торговле.

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