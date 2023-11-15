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Блинкен признал, что участники АТЭС сталкиваются с трудностями в экономике

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен признал, что участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) сталкиваются со множеством экономических проблем, включая перебои в торговле.
Блинкен признал, что участники АТЭС сталкиваются с трудностями в экономике
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в ходе министерского заседания АТЭС в Сан-Франциско.

«Мы продолжаем сталкиваться со многими экономическими трудностями. Мы все ещё восстанавливаемся после трудностей COVID-19, который разорил торговлю, путешествия и туризм», — цитирует Блинкена РИА Новости.

Он добавил, что экономики участников АТЭС сталкиваются с последствиями изменения климата, а также с природными катастрофами.

Госсекретарь также указал на угрозы продовольственной и энергетической безопасности.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что главы минфинов стран — членов АТЭС согласились, что увеличение масштабов палестино-израильского конфликта несёт угрозу глобальной экономике.

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