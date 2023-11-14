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Йеллен: министры финансов АТЭС отметили угрозу экономике из-за конфликта в Газе

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Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что главы минфинов стран — членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на прошедших заседаниях согласились, что увеличение масштабов палестино-израильского конфликта несёт угрозу глобальной экономике.
Йеллен: министры финансов АТЭС отметили угрозу экономике из-за конфликта в Газе
  • AP

Как она отметила на пресс-конференции по итогам заседаний, по её мнению, все стороны выразили согласие с тем, что надо сделать всё возможное, чтобы сдержать конфликт между Израилем и ХАМАС, чтобы не допустить его разрастания до регионального конфликта.

«Если это произойдёт, то он может угрожать глобальному экономическому прогнозу, который всех нас беспокоит», — цитирует её РИА Новости.

26 октября Йеллен заявила, что в настоящий момент американские власти не усматривают глобальных последствий обострения конфликта на Ближнем Востоке для мировой экономики.

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