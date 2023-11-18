Оверчук: саммит АТЭС можно считать успешным

Прошедший в Сан-Франциско саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества можно считать успешным, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

«Судя по декларации, тем направлениям, которые в ней обозначены, и судя по тому, что сегодня в очень непростых условиях удалось достигнуть консенсуса, это — удачный саммит», — цитирует РИА Новости Оверчука.

Он отметил, что российскую делегацию на саммите приняли доброжелательно, атмосфера было рабочей.

Ранее делегация России во главе с Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско на саммит АТЭС.

Позже Оверчук заявил, что к делегации России на саммите АТЭС относятся достойно.