Оверчук: саммит АТЭС можно считать успешным
«Судя по декларации, тем направлениям, которые в ней обозначены, и судя по тому, что сегодня в очень непростых условиях удалось достигнуть консенсуса, это — удачный саммит», — цитирует РИА Новости Оверчука.
Он отметил, что российскую делегацию на саммите приняли доброжелательно, атмосфера было рабочей.
Ранее делегация России во главе с Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско на саммит АТЭС.
Позже Оверчук заявил, что к делегации России на саммите АТЭС относятся достойно.