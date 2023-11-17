Песков: телефонный разговор Путина с Пашиняном до саммита ОДКБ не планируется

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном до саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не планируется.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет, но ещё не состоялся саммит», — цитирует его ТАСС.

Ранее Пашинян заявил об отказе участвовать в заседании ОДКБ в Минске 23 ноября.