Песков: телефонный разговор Путина с Пашиняном до саммита ОДКБ не планируется
Телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном до саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не планируется.
- AP
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, пока нет, но ещё не состоялся саммит», — цитирует его ТАСС.
Ранее Пашинян заявил об отказе участвовать в заседании ОДКБ в Минске 23 ноября.
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