Минфин Бельгии заблокировал транзакции из Кипра на €8,5 млрд из-за санкций

Глава Минфина Бельгии Винсент ван Петегем заблокировал в феврале этого года транзакции из Кипра на €8,5 млрд из-за того, что они якобы были связаны с россиянами, числящимися в санкционном списке ЕС.

«В феврале 2023 года казначейство... установило кипрских брокеров и финансовые учреждения, которые, вероятно, пытались обойти санкции. В связи с этим мы отказали в разрешении на разблокировку €8,5 млрд», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что Бельгия заблокировала средства из-за «достаточно обоснованных подозрений» в том, что средства могли получить находящиеся в санкционном списке ЕС россияне.

Ранее в Евросоюзе предложили включить в антироссийские санкции ещё 47 физлиц и 72 юрлица.

Кроме того, по данным Bloomberg, новые санкции включают в себя запрет на российские алмазы с 1 января.