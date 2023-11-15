Reuters: в ЕС предложили добавить 47 человек и 72 юрлица в антироссийские санкции
- РИА Новости
«Предложение добавляет 47 человек в список тех, кому запрещены поездки в Европу и чьи европейские активы замораживаются, а также 72 юридических лица», — сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.
Кроме того, по данным Bloomberg, новые санкции включают в себя запрет на российские алмазы с 1 января.
Ранее замглавы Министерства финансов России Алексей Моисеев предупредил, что возможное введение санкций в отношении российских алмазов приведёт к замещению природных камней синтетикой.