Reuters: в ЕС предложили добавить 47 человек и 72 юрлица в антироссийские санкции

В ЕС предложили включить в антироссийские санкции ещё 47 физлиц и 72 юрлица.

«Предложение добавляет 47 человек в список тех, кому запрещены поездки в Европу и чьи европейские активы замораживаются, а также 72 юридических лица», — сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Кроме того, по данным Bloomberg, новые санкции включают в себя запрет на российские алмазы с 1 января.

Ранее замглавы Министерства финансов России Алексей Моисеев предупредил, что возможное введение санкций в отношении российских алмазов приведёт к замещению природных камней синтетикой.