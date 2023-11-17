Военкор RT показала видео с разгона протеста мусульман в Иерусалиме

Израильская полиция, запрещающая мусульманам совершать пятничную молитву в мечети Аль-Акса, помимо слезоточивого газа, использует против протестующих сточные воды. Военкор RT Далия Наммари показала видео из Иерусалима, где начались стычки между израильской полицией и протестующими.

РИА Новости

16 ноября по меньшей мере семь человек получили ранения в результате нападения со стрельбой под Иерусалимом.