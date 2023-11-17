RT в Telegram
Подпишись

Военкор RT показала видео с разгона протеста мусульман в Иерусалиме

Короткая ссылка
Израильская полиция, запрещающая мусульманам совершать пятничную молитву в мечети Аль-Акса, помимо слезоточивого газа, использует против протестующих сточные воды. Военкор RT Далия Наммари показала видео из Иерусалима, где начались стычки между израильской полицией и протестующими.
Военкор RT показала видео с разгона протеста мусульман в Иерусалиме
  • РИА Новости

16 ноября по меньшей мере семь человек получили ранения в результате нападения со стрельбой под Иерусалимом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить