Военкор RT показала видео с разгона протеста мусульман в Иерусалиме
Израильская полиция, запрещающая мусульманам совершать пятничную молитву в мечети Аль-Акса, помимо слезоточивого газа, использует против протестующих сточные воды. Военкор RT Далия Наммари показала видео из Иерусалима, где начались стычки между израильской полицией и протестующими.
- РИА Новости
16 ноября по меньшей мере семь человек получили ранения в результате нападения со стрельбой под Иерусалимом.
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