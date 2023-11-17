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Патрушев провёл рабочую встречу с губернатором Воронежской области

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл рабочую встречу с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.
Патрушев провёл рабочую встречу с губернатором Воронежской области
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского Совбеза.

Уточняется, что собеседниками были рассмотрены актуальные вопросы обеспечения безопасности на территории региона в условиях проведения специальной военной операции.

Отдельное внимание было уделено особому режиму работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, а также энергетической инфраструктуры, а также тесному взаимодействию органов военного управления, правоохранительных ведомств и спецслужб с органами публичной власти. Обсуждена также тема поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей.

Ранее Патрушев поручил усилить антитеррористическую защиту биологически опасных объектов.

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