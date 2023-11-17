Патрушев провёл рабочую встречу с губернатором Воронежской области
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского Совбеза.
Уточняется, что собеседниками были рассмотрены актуальные вопросы обеспечения безопасности на территории региона в условиях проведения специальной военной операции.
Отдельное внимание было уделено особому режиму работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, а также энергетической инфраструктуры, а также тесному взаимодействию органов военного управления, правоохранительных ведомств и спецслужб с органами публичной власти. Обсуждена также тема поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей.
Ранее Патрушев поручил усилить антитеррористическую защиту биологически опасных объектов.