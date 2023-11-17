Politico: глава Евросовета Мишель приедет с визитом в Киев

Глава Евросовета Шарль Мишель в начале следующей недели приедет с визитом в Киев.

«Два источника, проинформированные о поездке, сообщили Politico, что председатель Европейского совета Шарль Мишель поедет в Киев в начале следующей недели», — говорится в публикации.

Отмечается, что Мишель планирует принять участие в мероприятиях, посвящённых годовщине протестов на Майдане.

Ранее Владимир Зеленский выразил опасения касательно того, что на Украине может разрабатываться новый «майдан» с целью смещения действующей власти.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал слова Зеленского о «майдане-3» признанием Киева в госпереворотах.