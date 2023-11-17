Politico: глава Евросовета Мишель приедет с визитом в Киев
- РИА Новости
«Два источника, проинформированные о поездке, сообщили Politico, что председатель Европейского совета Шарль Мишель поедет в Киев в начале следующей недели», — говорится в публикации.
Отмечается, что Мишель планирует принять участие в мероприятиях, посвящённых годовщине протестов на Майдане.
Ранее Владимир Зеленский выразил опасения касательно того, что на Украине может разрабатываться новый «майдан» с целью смещения действующей власти.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал слова Зеленского о «майдане-3» признанием Киева в госпереворотах.