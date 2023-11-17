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МЧС: КПП «Рафах» 17 ноября пересекли около 200 россиян и членов их семей

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КПП «Рафах» 17 ноября пересекли около 200 россиян и членов их семей.
МЧС: КПП «Рафах» 17 ноября пересекли около 200 россиян и членов их семей
  • AP

Об этом информирует пресс-служба МЧС России.

«Сегодня пункт пропуска «Рафах» уже пересекли порядка 200 граждан России и членов их семей», — сообщает ведомство в Telegram.

Уточняется, что это самая большая группа граждан из России, эвакуированных из сектора Газа.

Их встречают спасатели, психологи и врачи, которые окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

В МЧС России заявили, что уже более 500 россиян эвакуированы из сектора Газа.

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