МЧС: КПП «Рафах» 17 ноября пересекли около 200 россиян и членов их семей

КПП «Рафах» 17 ноября пересекли около 200 россиян и членов их семей.

Об этом информирует пресс-служба МЧС России.

«Сегодня пункт пропуска «Рафах» уже пересекли порядка 200 граждан России и членов их семей», — сообщает ведомство в Telegram.

Уточняется, что это самая большая группа граждан из России, эвакуированных из сектора Газа.

Их встречают спасатели, психологи и врачи, которые окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

В МЧС России заявили, что уже более 500 россиян эвакуированы из сектора Газа.