МЧС: уже более 500 россиян эвакуированы из сектора Газа

В МЧС России заявили, что уже более 500 россиян эвакуированы из сектора Газа.

Об этом сообщается в Telegram ведомства.

Уточняется, что из этого числа эвакуированных людей в Россию уже доставлены 288 человек.

«Всего из зоны конфликта уже эвакуировано более 500 человек, из них в Россию прибыли 288», — говорится в заялении.

Ранее в Москве приземлился спецборт МЧС России, который доставил из Каира третью группу эвакуированных из сектора Газа россиян и членов их семей. В этот раз в столичный аэропорт Домодедово прибыли 120 человек.