RT в Telegram
Подпишись

МЧС: уже более 500 россиян эвакуированы из сектора Газа

Короткая ссылка
В МЧС России заявили, что уже более 500 россиян эвакуированы из сектора Газа.
МЧС: уже более 500 россиян эвакуированы из сектора Газа
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается в Telegram ведомства.

Уточняется, что из этого числа эвакуированных людей в Россию уже доставлены 288 человек.

«Всего из зоны конфликта уже эвакуировано более 500 человек, из них в Россию прибыли 288», — говорится в заялении.

Ранее в Москве приземлился спецборт МЧС России, который доставил из Каира третью группу эвакуированных из сектора Газа россиян и членов их семей. В этот раз в столичный аэропорт Домодедово прибыли 120 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить