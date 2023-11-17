В ЕК заявили, что внимательно следят за ситуацией на границе России и Финляндии

Представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд заявил, что в ЕК внимательно следят за ситуацией, сложившейся на границе России и Финляндии.

«Мы внимательно следим за ситуацией, находимся в контакте с финскими властями, пограничной службой», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что власти Финляндии уже проинформировали европейских чиновников по поводу принятых мер на границе с Россией.

Ранее кабмин Финляндии сообщил о решении закрыть часть восточной границы.

Пограничные переходы «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» будут закрыты с 18 ноября 2023 года.