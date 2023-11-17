Визовые центры России во Франции прекратят работу с 24 ноября
- РИА Новости
«Информируем, что с 24 ноября 2023 года российские визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге прекращают свою работу, — отмечается в тексте.
Сообщается, что вопросами оформления виз будут заниматься консульский отдел посольства, а также генконсульства России.
Ранее замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что граждане недружественных России стран активно пользуются возможностью получить российскую электронную визу.