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Визовые центры России во Франции прекратят работу с 24 ноября

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Визовые центры России во Франции прекратят работу с 24 ноября. Об этом сообщили в российском посольстве в Париже.
Визовые центры России во Франции прекратят работу с 24 ноября
  • РИА Новости

«Информируем, что с 24 ноября 2023 года российские визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге прекращают свою работу, — отмечается в тексте.

Сообщается, что вопросами оформления виз будут заниматься консульский отдел посольства, а также генконсульства России.

Ранее замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что граждане недружественных России стран активно пользуются возможностью получить российскую электронную визу.

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