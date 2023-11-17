Боевое крыло ХАМАС заявило о нанесении удара по территории Израиля
Боевое крыло палестинского движения ХАМАС — группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — сообщило о нанесении удара по израильскому кибуцу Нирим.
- AFP
«Бригады аль-Кассама» обстреливают кибуц Нирим из миномётов», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что израильский город Тель-Авив стал целью ракетного залпа со стороны «Бригад аль-Кассама».
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