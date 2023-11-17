Дипломат Фриман: США утратили господство из-за ряда конфликтов в мире
- AP
Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
«Я думаю, что поворотный момент, который мы уже наблюдали из-за конфликта на Украине, заключается в том, что США потеряли поддержку мирового большинства», — сказал Фриман.
По словам экс-дипломата, США лишаются поддержки даже со стороны Японии, Южной Кореи и стран Североатлантического альянса.
Ранее политический аналитик Al Jazeera Марван Бишара заявил, что США теряют свои позиции на Ближнем Востоке.