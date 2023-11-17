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Дипломат Фриман: США утратили господство из-за ряда конфликтов в мире

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Бывший американский дипломат Час Фриман выразил уверенность, что Соединённые Штаты утратили своё мировое господство из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.
Дипломат Фриман: США утратили господство из-за ряда конфликтов в мире
  • AP

Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Я думаю, что поворотный момент, который мы уже наблюдали из-за конфликта на Украине, заключается в том, что США потеряли поддержку мирового большинства», — сказал Фриман.

По словам экс-дипломата, США лишаются поддержки даже со стороны Японии, Южной Кореи и стран Североатлантического альянса.

Ранее политический аналитик Al Jazeera Марван Бишара заявил, что США теряют свои позиции на Ближнем Востоке.

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