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INTERIA Biznes: украинские беженцы уезжают из Польши в Германию или домой

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Многие украинские беженцы уезжают из Польши в Германию или возвращаются на Украину.
INTERIA Biznes: украинские беженцы уезжают из Польши в Германию или домой
  • AP

Об этом пишет INTERIA Biznes.

Как передаёт РИА Новости, украинские беженцы покидают Польшу и едут в ФРГ или возвращаются на Родину.

Уточняется, что около 4,2 млн беженцев с Украины сейчас находятся в ЕС, а в ФРГ проживают 1,1 млн беженцев.

Между тем в Польше официально проживают 958 тыс. украинских беженцев.

Ранее экономист Владимир Луговский выразил мнение, что отмена финансовой помощи Украине со стороны западных стран приведёт к тому, что Запад всё равно заплатит за Украину, но уже в виде беженцев.

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