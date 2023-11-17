INTERIA Biznes: украинские беженцы уезжают из Польши в Германию или домой

Многие украинские беженцы уезжают из Польши в Германию или возвращаются на Украину.

Об этом пишет INTERIA Biznes.

Как передаёт РИА Новости, украинские беженцы покидают Польшу и едут в ФРГ или возвращаются на Родину.

Уточняется, что около 4,2 млн беженцев с Украины сейчас находятся в ЕС, а в ФРГ проживают 1,1 млн беженцев.

Между тем в Польше официально проживают 958 тыс. украинских беженцев.

Ранее экономист Владимир Луговский выразил мнение, что отмена финансовой помощи Украине со стороны западных стран приведёт к тому, что Запад всё равно заплатит за Украину, но уже в виде беженцев.