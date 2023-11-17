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Минздрав: никому из прибывших из Газы россиян госпитализация не потребовалась

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В Россию на данный момент прибыли 188 россиян из сектора Газа, госпитализация никому из них не потребовалась. Об этом сообщил помощник российского министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Минздрав: никому из прибывших из Газы россиян госпитализация не потребовалась
  • РИА Новости

«Из 188 человек, которые уже прибыли на территорию России из сектора Газа, госпитализация никому не потребовалась», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее в МИД заявили, что Россия продолжит эвакуацию граждан из сектора Газа и выражает благодарность властям Египта, Израиля, Палестины и Катара за содействие в этом направлении.

По данным руководителя пресс-службы российского МЧС Романа Охотенко, более 800 граждан России подали заявки на выход из сектора Газа через КПП «Рафах».

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