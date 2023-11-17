Минздрав: никому из прибывших из Газы россиян госпитализация не потребовалась

В Россию на данный момент прибыли 188 россиян из сектора Газа, госпитализация никому из них не потребовалась. Об этом сообщил помощник российского министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Из 188 человек, которые уже прибыли на территорию России из сектора Газа, госпитализация никому не потребовалась», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее в МИД заявили, что Россия продолжит эвакуацию граждан из сектора Газа и выражает благодарность властям Египта, Израиля, Палестины и Катара за содействие в этом направлении.

По данным руководителя пресс-службы российского МЧС Романа Охотенко, более 800 граждан России подали заявки на выход из сектора Газа через КПП «Рафах».