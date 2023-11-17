Минздрав: никому из прибывших из Газы россиян госпитализация не потребовалась
- РИА Новости
«Из 188 человек, которые уже прибыли на территорию России из сектора Газа, госпитализация никому не потребовалась», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее в МИД заявили, что Россия продолжит эвакуацию граждан из сектора Газа и выражает благодарность властям Египта, Израиля, Палестины и Катара за содействие в этом направлении.
По данным руководителя пресс-службы российского МЧС Романа Охотенко, более 800 граждан России подали заявки на выход из сектора Газа через КПП «Рафах».