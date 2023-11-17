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МИД: Россия продолжит эвакуацию граждан из Газы и благодарна партнёрам за помощь

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Россия продолжит эвакуацию граждан из сектора Газа и выражает благодарность властям Египта, Израиля, Палестины и Катара за содействие в этом направлении.
МИД: Россия продолжит эвакуацию граждан из Газы и благодарна партнёрам за помощь
  • РИА Новости

Об этом заявили в МИД России.

«Российская сторона выражает признательность представителям египетских, израильских, палестинских и катарских властей за эффективное содействие», — сказано в сообщении ведомства.

В МИД уточнили, что эвакуация будет продолжена усилиями заграничных представительств России в Каире, Тель-Авиве, Рамалле и Дохе, МЧС и профильных ведомств.

Ранее руководитель пресс-службы российского МЧС Роман Охотенко заявил, что более 800 граждан России подали заявки на выход из сектора Газа через КПП «Рафах».

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