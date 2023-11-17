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МО: Китай с 20 по 29 ноября проведёт Пятый форум по обороне и безопасности ШОС

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КНР с 20 по 29 ноября проведёт Пятый форум по обороне и безопасности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
МО: Китай с 20 по 29 ноября проведёт Пятый форум по обороне и безопасности ШОС
  • AP

Об этом заявили в Минобороны Китая.

Как передаёт РИА Новости, Минобороны КНР с 20 по 29 ноября текущего года проведёт Пятый форум по обороне и безопасности ШОС.

Уточняется, что на него приглашены представители оборонных ведомств, экспертов и учёных из государств-членов ШОС, стран-наблюдателей и стран-партнёров по диалогу.

В августе стало известно, что Военно-морской флот России и Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) планируют расширить масштабы учений военного флота в 2024 году, а также включить в них тренировку манёвров на суше.

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