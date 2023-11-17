МИД России: отвыкшие от разговора на равных США ведут себя разнузданно на АТЭС
- РИА Новости
Об этом Бердыев сказал в интервью РИА Новости.
«Американцы, давно отвыкшие от честного разговора на равных, естественно, ведут себя в привычной им разнузданной манере», — отметил дипломат.
Он добавил, что США даже не пытаются скрыть тот факт, что они ставят свои национальные установки выше международных обязательств.
Ранее Бердыев заявил, что Россия давала жёсткий отпор злоупотреблениям США в ходе их председательства в АТЭС в 2023 году.