RT в Telegram
Подпишись

МИД: Россия не ждёт улучшения диалога с Британией от прихода Кэмерона

Короткая ссылка
Россия не ожидает изменений к лучшему в диалоге с Великобританией с приходом Дэвида Кэмерона на пост главы британского МИД, заявили в российском министерстве иностранных дел.

«Исходим из того, что его назначение главой Форин Офис никак не скажется на подходах правительства британских консерваторов к отношениям с Россией», — приводит РИА Новости сообщение.

В дипломатическом ведомстве отметили, что первые высказывания Кэмерона говорят о его приверженности деструктивной линии в двусторонних делах.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Дэвид Кэмерон прибыл на Украину с официальным визитом.

По словам Зеленского, стороны обсудили ситуацию в зоне украинского конфликта, а также дальнейшую военную помощь Киеву со стороны Лондона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить