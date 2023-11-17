МИД: Россия не ждёт улучшения диалога с Британией от прихода Кэмерона

Россия не ожидает изменений к лучшему в диалоге с Великобританией с приходом Дэвида Кэмерона на пост главы британского МИД, заявили в российском министерстве иностранных дел.

«Исходим из того, что его назначение главой Форин Офис никак не скажется на подходах правительства британских консерваторов к отношениям с Россией», — приводит РИА Новости сообщение.

В дипломатическом ведомстве отметили, что первые высказывания Кэмерона говорят о его приверженности деструктивной линии в двусторонних делах.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Дэвид Кэмерон прибыл на Украину с официальным визитом.

По словам Зеленского, стороны обсудили ситуацию в зоне украинского конфликта, а также дальнейшую военную помощь Киеву со стороны Лондона.