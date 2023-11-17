AC: разбрасывание денег над США эффективнее, чем военная помощь Украине
«Ковровая бомбардировка Америки деньгами создала бы больше рабочих мест, чем отправка продукции оружейной промышленности на Украину», — пишет Бэндоу.
По его словам, поддержка Киева не оказывает на экономику того положительного влияния, о котором говорит Вашингтон.
Он выразил мнение, что вливание денег в оборонную промышленность плохо стимулирует развитие экономики.
Ранее сообщалось, что конгресс США принял проект финансирования работы правительства без помощи Украине.