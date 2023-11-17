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AC: разбрасывание денег над США эффективнее, чем военная помощь Украине

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Простое разбрасывание денег над американской территорией принесёт больше пользы экономике США, чем оказание военной помощи Украине, заявил бывший советник американского президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative.

«Ковровая бомбардировка Америки деньгами создала бы больше рабочих мест, чем отправка продукции оружейной промышленности на Украину», — пишет Бэндоу.

По его словам, поддержка Киева не оказывает на экономику того положительного влияния, о котором говорит Вашингтон.

Он выразил мнение, что вливание денег в оборонную промышленность плохо стимулирует развитие экономики.

Ранее сообщалось, что конгресс США принял проект финансирования работы правительства без помощи Украине.

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