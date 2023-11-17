AC: разбрасывание денег над США эффективнее, чем военная помощь Украине

Простое разбрасывание денег над американской территорией принесёт больше пользы экономике США, чем оказание военной помощи Украине, заявил бывший советник американского президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative.

«Ковровая бомбардировка Америки деньгами создала бы больше рабочих мест, чем отправка продукции оружейной промышленности на Украину», — пишет Бэндоу.

По его словам, поддержка Киева не оказывает на экономику того положительного влияния, о котором говорит Вашингтон.

Он выразил мнение, что вливание денег в оборонную промышленность плохо стимулирует развитие экономики.

Ранее сообщалось, что конгресс США принял проект финансирования работы правительства без помощи Украине.