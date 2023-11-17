Бравшему интервью у Путина журналисту Зайпелю грозит суд в Германии

Журналисту Хуберту Зайпелю, который брал интервью у российского президента Владимира Путина, в Германии грозит судебное разбирательство после сообщений о том, что он якобы получал гонорары из России, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что телеканал ZDF и журнал Der Spiegel опубликовали расследование, из которого следует, что Зайпель якобы получал спонсорские гонорары из России через офшорную фирму предпринимателя Алексея Мордашова.

Издания утверждают, что в это время журналист сотрудничал с телерадиокомпанией Norddeutscher Rundfunk (NDR), для которой он снял документальный фильм о России, а в 2014 году взял интервью у Путина.

Также он писал книги о российском лидере для издания Hoffmann und Campe.

«NDR тщательно рассмотрит положение дел и все процессы, связанные с заказом и реализацией фильмов, снятых Хубертом Зайпелем для NDR», — цитирует РИА Новости пресс-службу телерадиокомпании.

В NDR заявили, что досудебная проверка в отношении документалиста вызвана конфликтом интересов.

Уточняется, что хотя Зайпель и является свободным журналистом, в производственных контрактах есть положения касательно выполнения услуг без стороннего влияния, взносов или денежных выгод от третьих лиц.

В пресс-службе NDR добавили, что Зайпель должен был сообщить о получении спонсорских денег, но не сделал этого.

Издание Hoffmann und Campe сообщило, что после расследования ZDF и Der Spiegel перестало выставлять книги журналиста в продаже.