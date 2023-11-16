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Ведущий «Шоу Джимми Дора» поддержал сюжет RT о причинах войны в секторе Газа

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Джимми Дор, ведущий «Шоу Джимми Дора», показал в своей программе материал корреспондента RT Саскии Тейлор о глубинных причинах войны в секторе Газа. Он отметил, что ни CNN, ни Fox никогда не расскажут об этом в своём эфире.

«Это просто великолепно! Гарантирую, Андерсон Купер [ведущий CNN] не расскажет вам об этом, Шон Хэннити [ведущий Fox] не расскажет вам об этом», — сказал Джимми Дор.

Ведущий согласился с тем, что конфликт действительно может быть связан с огромными запасами нефти и газа на территории анклава.

Самый популярный комментарий под этим видео: «RT честнее BBC, CNN, DW* и других». Другие пользователи в ответ пожаловались, что именно из-за этого в их странах российский телеканал запретили.

В сюжете корреспондента RT Тейлор рассказывается о том, что палестино-израильский конфликт затронул вопросы экономики и энергетики, в которых замешаны также западные страны.

* Deutsche Welle включено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, по решению Министерства юстиции РФ от 28.03.2022.

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