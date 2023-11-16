Байден: между КНР и США имеются разногласия по экономическому взаимодействию

Американский президент Джо Байден заявил, что между США и Китаем до сих пор сохраняются разногласия по поводу условий экономического взаимодействия.

Во время выступления на саммите АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) в Сан-Франциско он добавил, что также присутствуют разногласия в вопросе защиты прав на интеллектуальную собственность.

«У нас есть реальные разногласия с Пекином в том, что касается обеспечения равных условий при экономическом взаимодействии и защите интеллектуальной собственности», — цитирует Байдена ТАСС.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что встреча лидеров КНР и США Си Цзиньпина и Байдена стала важной вехой в истории двусторонних отношений.