Байден: между КНР и США имеются разногласия по экономическому взаимодействию
Во время выступления на саммите АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) в Сан-Франциско он добавил, что также присутствуют разногласия в вопросе защиты прав на интеллектуальную собственность.
«У нас есть реальные разногласия с Пекином в том, что касается обеспечения равных условий при экономическом взаимодействии и защите интеллектуальной собственности», — цитирует Байдена ТАСС.
Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что встреча лидеров КНР и США Си Цзиньпина и Байдена стала важной вехой в истории двусторонних отношений.