В МИД КНР назвали важной вехой встречу Си Цзиньпина и Байдена
- AP
- © Doug Mills/The New York Times
«Главы двух стран вновь встретились по прошествии одного года, что подчеркнуло историческую преемственность и эпохальную ценность дипломатии глав США и Китая», — приводит РИА Новости его слова.
Ван И добавил, что встреча лидеров станет важным событием в международных отношениях.
Ранее Байден заявил о достижении «реального прогресса» на переговорах с Си Цзиньпином.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что возобновление диалога о контроле над вооружением между Пекином и Вашингтоном является полезным, но не изменит обстановку в сфере стратегической стабильности.