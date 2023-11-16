В МИД КНР назвали важной вехой встречу Си Цзиньпина и Байдена

Встреча лидеров КНР и США Си Цзиньпина и Джо Байдена стала важной вехой в истории двусторонних отношений. Об этом заявил глава китайского МИД Ван И.

«Главы двух стран вновь встретились по прошествии одного года, что подчеркнуло историческую преемственность и эпохальную ценность дипломатии глав США и Китая», — приводит РИА Новости его слова.

Ван И добавил, что встреча лидеров станет важным событием в международных отношениях.

Ранее Байден заявил о достижении «реального прогресса» на переговорах с Си Цзиньпином.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что возобновление диалога о контроле над вооружением между Пекином и Вашингтоном является полезным, но не изменит обстановку в сфере стратегической стабильности.