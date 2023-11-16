WSJ: Путин выстоял, пора прекратить сказочные размышления о поражении России

В украинском кризисе президент России Владимир Путин выстоял, несмотря на все усилия Запада, «настало время прекратить сказочные размышления о поражении России», пишет The Wall Street Journal.

Как утверждает издание, подходит к концу второй год боевых действий на Украине, и у Путина нет оснований для беспокойства.

Так, украинское контрнаступление, на которое возлагались большие надежды, так и не привело к прорыву и улучшению переговорной позиции Киева. Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке поддержка Украины на Западе ослабла, пишет газета.

Россия же выстояла под натиском санкций, нарастила военное производство, и по объёмам производства вооружения у неё даже получается обгонять западные концерны, утверждает автор.

Вместе с этим глава российского государства смог добиться успехов на внешнеполитической арене, Китай и Индия продолжают поддерживать экономику России, покупая её ресурсы, а соседние страны помогают Кремлю в обходе штрафных ограничений, обеспечивая параллельный импорт.

Все эти обстоятельства в совокупности представляют беспрецедентный вызов для западных лидеров, на который они пока что так и не нашли ответа.

Перевод статьи приводит ИноТВ.