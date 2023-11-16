Фон дер Ляйен поддержала закрытие КПП на границе Финляндии и России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала решение властей Финляндии закрыть четыре КПП на границе с Россией якобы для борьбы с мигрантами.

В своей соцсети Х (Twitter) она написала, что поговорила по телефону с финским премьер-министром Петтери Орпо, который рассказал ей об обстановке на границе с Россией.

«Использование Россией мигрантов в качестве инструмента постыдно. Я полностью поддерживаю меры, принятые Финляндией», — написала фон дер Ляйен.

Глава ЕК также поблагодарила финскую погранслужбу «за защиту европейских границ».

Ранее сообщалось, что кабмин Финляндии заявил о решении закрыть часть восточной границы.