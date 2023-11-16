Самолёт с ещё 120 эвакуированными россиянами направляется в Москву из Каира

Борт МЧС России, на котором находятся 120 эвакуированных из сектора Газа россиян, уже направляется из Каира в Москву.

Об этом заявило ведомство в Telegram-канале.

Сообщается, что в Москву самолётом Ил-76 будут доставлены граждане России и члены их семей.

Ранее в МЧС заявили, что 12 граждан России и члены их семей пересекли КПП «Рафах» 16 ноября.