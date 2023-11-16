Самолёт с ещё 120 эвакуированными россиянами направляется в Москву из Каира
Борт МЧС России, на котором находятся 120 эвакуированных из сектора Газа россиян, уже направляется из Каира в Москву.
- РИА Новости
- © МЧС РФ
Об этом заявило ведомство в Telegram-канале.
Сообщается, что в Москву самолётом Ил-76 будут доставлены граждане России и члены их семей.
Ранее в МЧС заявили, что 12 граждан России и члены их семей пересекли КПП «Рафах» 16 ноября.
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