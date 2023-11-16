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Самолёт с ещё 120 эвакуированными россиянами направляется в Москву из Каира

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Борт МЧС России, на котором находятся 120 эвакуированных из сектора Газа россиян, уже направляется из Каира в Москву.
Самолёт с ещё 120 эвакуированными россиянами направляется в Москву из Каира
  • РИА Новости
  • © МЧС РФ

Об этом заявило ведомство в Telegram-канале.

Сообщается, что в Москву самолётом Ил-76 будут доставлены граждане России и члены их семей.

Ранее в МЧС заявили, что 12 граждан России и члены их семей пересекли КПП «Рафах» 16 ноября.

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