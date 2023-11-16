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Столтенберг: НАТО желает знать об обстановке на границе Финляндии с Россией

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Североатлантический альянс желает иметь всю информацию о происходящем на границе Финляндии с Россией и в случае необходимости предпринимать действия. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг: НАТО желает знать об обстановке на границе Финляндии с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

По его словам, блок внимательно следит и остаётся бдительным касательно вопроса с беженцами.

«Я встречался с министром обороны Финляндии в рамках встречи с главами минобороны стран ЕС в начале недели. Он поделился со мной анализом ситуации, он озабочен ростом числа беженцев, которые собираются на границах с Россией», — цитирует его РИА Новости.

Генсек отметил, что правительство Финляндии самостоятельно несёт ответственность за ситуацию, однако для НАТО важен обмен данными для представления общей картины.

Ранее сообщалось, что Финляндия готовится ограничить движение на границе с Россией из-за наплыва мигрантов.

 

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