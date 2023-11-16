Bloomberg: Шольц вряд ли одобрит продажу Турции истребителей Eurofighter
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Об этом пишет Bloomberg.
По словам турецких чиновников, Эрдоган, вероятно, попросит Шольца на встрече в Берлине 17 ноября одобрить продажу истребителей, поскольку Анкара нуждается в обновлении ВВС.
Агентство напоминает, что Германия производит Eurofighter в консорциуме с тремя другими странами.
«Ожидается, что канцлер не даст согласия, заявили немецкие официальные лица», — отмечается в материале.
Источники полагают, что Берлин будет действовать, исходя из дипломатических разногласий между ведомыми США союзниками НАТО и Турцией, которая не только купила у России средства ПВО, но и затянула процесс принятия Швеции в альянс и начала собственную операцию против курдов в Сирии.
В марте член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан заявил, что Турция может отказаться от закупки американских F-16 и рассмотреть варианты замены.