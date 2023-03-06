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Эрхан: Турция может отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских истребителей

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Турция может отказаться от закупки американских F-16 и рассмотреть варианты замены, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

«Я считаю, что после землетрясений Турция откажется от запроса на F-16, потому что его стоимость составляет $20 миллиардов», — сказал Эрхан.

По его словам, теперь есть другие варианты, например, китайский самолёт, российские самолёты, а также истребитель Eurofighter.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в турецкой столице по итогам переговоров с госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном заявил, что Анкара рассчитывает на возврат переданных США $1,4 млрд за истребители F-35.

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