Эрхан: Турция может отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских истребителей
«Я считаю, что после землетрясений Турция откажется от запроса на F-16, потому что его стоимость составляет $20 миллиардов», — сказал Эрхан.
По его словам, теперь есть другие варианты, например, китайский самолёт, российские самолёты, а также истребитель Eurofighter.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в турецкой столице по итогам переговоров с госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном заявил, что Анкара рассчитывает на возврат переданных США $1,4 млрд за истребители F-35.