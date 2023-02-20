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Чавушоглу: Турция рассчитывает на возврат переданных США $1,4 млрд за истребители F-35

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в турецкой столице по итогам переговоров с госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном заявил, что Анкара рассчитывает на возврат переданных США $1,4 млрд за истребители F-35.
Чавушоглу: Турция рассчитывает на возврат переданных США $1,4 млрд за истребители F-35
  • AP
  • © Burhan Ozbilici

«Что касается F-35, то Турция была исключена из программы. Есть цифра $1,4 млрд, которую мы заплатили. Поэтому наше самое естественное право — ожидать возврата этих денег. Было бы полезно завершить это как можно скорее», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что группа американских сенаторов от обеих политических партий написала Байдену письмо, в котором призвала отложить продажу Турции истребителей F-16 до момента, пока Анкара не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

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