RT в Telegram
Подпишись

Внук Шарля де Голля заявил о проигрыше НАТО в украинском конфликте

Короткая ссылка
Североатлантический альянс (НАТО) уже потерпел поражение в конфликте на Украине. Такое мнение высказал внук первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля Пьер.
Внук Шарля де Голля заявил о проигрыше НАТО в украинском конфликте
  • AP
  • © Alex Babenko

Выступая на полях Форума объединённых культур в Санкт-Петербурге, внук генерала заявил, что США и страны Запада исчерпали все возможности для продолжения этого конфликта.

Он также высказал мнение, согласно которому Белый дом в скором времени «может убрать» Владимира Зеленского, поскольку в нём больше не будет какой-либо необходимости.

«И так будет со всеми их союзниками. У Европы и США нет ни политических, ни финансовых возможностей продолжать конфликт», — цитирует его ТАСС.

Ранее сенатор США от штата Род-Айленд Джек Рид заявил, что после остановки поддержки Киева американскую армию могут отправить в Европу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить