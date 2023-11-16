Североатлантический альянс (НАТО) уже потерпел поражение в конфликте на Украине. Такое мнение высказал внук первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля Пьер.

Выступая на полях Форума объединённых культур в Санкт-Петербурге, внук генерала заявил, что США и страны Запада исчерпали все возможности для продолжения этого конфликта.

Он также высказал мнение, согласно которому Белый дом в скором времени «может убрать» Владимира Зеленского, поскольку в нём больше не будет какой-либо необходимости.

«И так будет со всеми их союзниками. У Европы и США нет ни политических, ни финансовых возможностей продолжать конфликт», — цитирует его ТАСС.

Ранее сенатор США от штата Род-Айленд Джек Рид заявил, что после остановки поддержки Киева американскую армию могут отправить в Европу.