Сенатор Рид: армию США могут отправить в Европу после остановки поддержки Киева

Сенатор Джек Рид во время дебатов на тему поддержки Киева заявил, что после прекращения военной помощи США Украине и в случае эскалации конфликта американских солдат могут отправить на войну в Восточной Европе.

Видео выступления было опубликовано на YouTube-канале Forbes News. По мнению сенатора, последствия конфликта при остановке помощи Киеву будут ощущаться «далеко за пределами Украины». Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что мысли об Украине не дают спать по ночам. Также Владимир Зеленский заявил, что переданные США танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя, потому что Украина получила их слишком мало.