В Швейцарии разогнали митинг протестующих против визита Макрона

Полиция Лозанны в Швейцарии использовала перцовый спрей для разгона порядка 200 студентов, которые вышли на протесты против визита французского лидера Эммануэля Макрона из-за его поддержки Израиля.

AFP

© Bertrand GUAY

«Около 200 студентов собрались у Лозаннского университета, чтобы протестовать против приезда президента Франции Эммануэля Макрона... Полиция применила перцовый спрей для сдерживания этой манифестации», — сообщает Blick. «Вооружённые» кастрюлями и сковородками протестующие устроили демонстрацию на кампусе университета. Ранее сообщалось, что около десяти французских дипломатов в странах Ближнего Востока и Северной Африки направили президенту Франции Эммануэлю Макрону ноту несогласия из-за поддержки Израиля и призвали его придерживаться более взвешенной позиции.