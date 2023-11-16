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В Швейцарии разогнали митинг протестующих против визита Макрона

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Полиция Лозанны в Швейцарии использовала перцовый спрей для разгона порядка 200 студентов, которые вышли на протесты против визита французского лидера Эммануэля Макрона из-за его поддержки Израиля.
В Швейцарии разогнали митинг протестующих против визита Макрона
  • AFP
  • © Bertrand GUAY

«Около 200 студентов собрались у Лозаннского университета, чтобы протестовать против приезда президента Франции Эммануэля Макрона... Полиция применила перцовый спрей для сдерживания этой манифестации», — сообщает Blick.

«Вооружённые» кастрюлями и сковородками протестующие устроили демонстрацию на кампусе университета. 

Ранее сообщалось, что около десяти французских дипломатов в странах Ближнего Востока и Северной Африки направили президенту Франции Эммануэлю Макрону ноту несогласия из-за поддержки Израиля и призвали его придерживаться более взвешенной позиции.

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