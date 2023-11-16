В Швейцарии разогнали митинг протестующих против визита Макрона
- AFP
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«Около 200 студентов собрались у Лозаннского университета, чтобы протестовать против приезда президента Франции Эммануэля Макрона... Полиция применила перцовый спрей для сдерживания этой манифестации», — сообщает Blick.
«Вооружённые» кастрюлями и сковородками протестующие устроили демонстрацию на кампусе университета.
Ранее сообщалось, что около десяти французских дипломатов в странах Ближнего Востока и Северной Африки направили президенту Франции Эммануэлю Макрону ноту несогласия из-за поддержки Израиля и призвали его придерживаться более взвешенной позиции.