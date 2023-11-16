Финансист Ойгман: банки Израиля начали сегрегацию активов граждан России
Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что сегрегация счетов инвесторов из России началась после предписания бельгийского депозитария Euroclear.
«На этой неделе пошли повальные блокировки», — говорится в публикации.
Кроме того, Ойгаман добавил, что к ограничениям может присоединиться и люксембургский Clearstream.
Ранее ВЭБ предъявил иск бельгийскому депозитарию Euroclear Bank.
В FP заявили, что затяжная война обернётся большими издержками для экономики Израиля.