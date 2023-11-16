Финансист Ойгман: банки Израиля начали сегрегацию активов граждан России

Основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман заявил, что израильские банки начали ограничивать операции россиян по счетам с ценными бумагами, даже если у них есть израильский паспорт.

Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что сегрегация счетов инвесторов из России началась после предписания бельгийского депозитария Euroclear.

«На этой неделе пошли повальные блокировки», — говорится в публикации.

Кроме того, Ойгаман добавил, что к ограничениям может присоединиться и люксембургский Clearstream.

Ранее ВЭБ предъявил иск бельгийскому депозитарию Euroclear Bank.

В FP заявили, что затяжная война обернётся большими издержками для экономики Израиля.