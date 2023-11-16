Spiegel: Россия может оставить сотни тысяч украинцев без света одним ударом
По их словам, российские инженеры точно знают, где находятся критические точки в украинской системе электроснабжения.
«Они мгновенно оставили бы сотни тысяч людей одним ударом в темноте», — говорится в публикации.
Кроме того, журналисты отметили, что угроза критической инфраструктуре на Украине следующей зимой может стать более опасной, чем прошлой.
Ранее в Минэнерго Украины заявили о повреждении подстанции в результате взрыва.
Также мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о перебоях со светом в городе после обстрела.