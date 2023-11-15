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Пентагон: американский эсминец в Красном море защищался от атаки дрона

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Американский эсминец в Красном море защищался от атаки беспилотника, заявили в Пентагоне.
Пентагон: американский эсминец в Красном море защищался от атаки дрона
  • Gettyimages.ru

«Нам известно об инциденте с эсминцем USS Thomas Hudner, в ходе которого корабль успешно защитил себя против БПЛА во время прохода по Красному морю», — сообщили в ведомстве РИА Новости.

В Пентагоне не уточнили подробностей инцидента.

Ранее сообщалось, что корабль ВМС США USS Carney, который находится у побережья Йемена, перехватил несколько ракет, выпущенных хуситами.

В Пентагоне заявили, что перехваченные эсминцем США ракеты могли быть выпущены по Израилю.

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