Пентагон: американский эсминец в Красном море защищался от атаки дрона

Американский эсминец в Красном море защищался от атаки беспилотника, заявили в Пентагоне.

«Нам известно об инциденте с эсминцем USS Thomas Hudner, в ходе которого корабль успешно защитил себя против БПЛА во время прохода по Красному морю», — сообщили в ведомстве РИА Новости.

В Пентагоне не уточнили подробностей инцидента.

Ранее сообщалось, что корабль ВМС США USS Carney, который находится у побережья Йемена, перехватил несколько ракет, выпущенных хуситами.

В Пентагоне заявили, что перехваченные эсминцем США ракеты могли быть выпущены по Израилю.