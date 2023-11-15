Белый дом: отсутствие помощи США пагубно скажется на обороноспособности Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что отсутствие дальнейшей помощи со стороны Соединённых Штатов окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, средства, на которые у США есть полномочия и которые доступны, заканчиваются.

«Это будет сопровождаться пагубным воздействием на способность Украины продолжать защищаться», — сказал Кирби.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя поддержку Украины со стороны Запада, заявил, что помощь отвязавшемуся «сукину сыну» близится к неизбежному концу.

12 ноября член конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что администрация США должна остановить финансирование Украины и сосредоточиться на внутренних проблемах.