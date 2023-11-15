Белый дом: отсутствие помощи США пагубно скажется на обороноспособности Украины
- AFP
Об этом пишет ТАСС.
По его словам, средства, на которые у США есть полномочия и которые доступны, заканчиваются.
«Это будет сопровождаться пагубным воздействием на способность Украины продолжать защищаться», — сказал Кирби.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя поддержку Украины со стороны Запада, заявил, что помощь отвязавшемуся «сукину сыну» близится к неизбежному концу.
12 ноября член конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что администрация США должна остановить финансирование Украины и сосредоточиться на внутренних проблемах.