RT в Telegram
Подпишись

Белый дом: отсутствие помощи США пагубно скажется на обороноспособности Украины

Короткая ссылка
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что отсутствие дальнейшей помощи со стороны Соединённых Штатов окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины.
Белый дом: отсутствие помощи США пагубно скажется на обороноспособности Украины
  • AFP

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, средства, на которые у США есть полномочия и которые доступны, заканчиваются.

«Это будет сопровождаться пагубным воздействием на способность Украины продолжать защищаться», — сказал Кирби.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя поддержку Украины со стороны Запада, заявил, что помощь отвязавшемуся «сукину сыну» близится к неизбежному концу.

12 ноября член конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что администрация США должна остановить финансирование Украины и сосредоточиться на внутренних проблемах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить