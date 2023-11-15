Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по проблеме гонений Киева на УПЦ

Заседание Совбеза ООН по проблеме гонений Киева на УПЦ, запрошенное российской стороной, состоится 17 ноября в 18:00 мск, заявил первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Мы запросили на 17 ноября открытое заседание Совбеза по гонениям киевского режима на УПЦ. Заседание назначено на 10:00 по Нью-Йорку / 18:00 по Москве. Активно готовимся к этой встрече», — сообщил он.

Ранее Рада приняла закон о запрете канонической УПЦ на Украине в первом чтении.

Также российский президент Владимир Путин заявил о попытках углубить церковный раскол на Украине.

Американский миллиардер Илон Маск задался вопросом о преследуемых Украиной священниках.