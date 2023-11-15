RT в Telegram
Подпишись

Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по проблеме гонений Киева на УПЦ

Короткая ссылка
Заседание Совбеза ООН по проблеме гонений Киева на УПЦ, запрошенное российской стороной, состоится 17 ноября в 18:00 мск, заявил первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по проблеме гонений Киева на УПЦ
  • AP

«Мы запросили на 17 ноября открытое заседание Совбеза по гонениям киевского режима на УПЦ. Заседание назначено на 10:00 по Нью-Йорку / 18:00 по Москве. Активно готовимся к этой встрече», — сообщил он.

Ранее Рада приняла закон о запрете канонической УПЦ на Украине в первом чтении.

Также российский президент Владимир Путин заявил о попытках углубить церковный раскол на Украине.

Американский миллиардер Илон Маск задался вопросом о преследуемых Украиной священниках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить