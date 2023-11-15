Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по проблеме гонений Киева на УПЦ
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«Мы запросили на 17 ноября открытое заседание Совбеза по гонениям киевского режима на УПЦ. Заседание назначено на 10:00 по Нью-Йорку / 18:00 по Москве. Активно готовимся к этой встрече», — сообщил он.
Ранее Рада приняла закон о запрете канонической УПЦ на Украине в первом чтении.
Также российский президент Владимир Путин заявил о попытках углубить церковный раскол на Украине.
Американский миллиардер Илон Маск задался вопросом о преследуемых Украиной священниках.