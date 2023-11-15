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МЧС: около 400 россиян осталось эвакуировать из сектора Газа

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Советник главы МЧС России Даниил Мартынов заявил, что порядка 400 россиян осталось эвакуировать из сектора Газа.
МЧС: около 400 россиян осталось эвакуировать из сектора Газа
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире радио «Комсомольская правда».

Ему задали вопрос, осталось ли в секторе Газа порядка 400 граждан России. 

«Да», — сказал  Мартынов.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что эвакуированных из Газы 40 россиян планируют доставить в Москву 16 ноября.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что российская сторона беспокоится насчёт того, что эвакуация россиян из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» находится под угрозой в связи с возможным обострением обстановки.

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