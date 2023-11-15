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В ФРГ раскритиковали призыв главы Минфина Израиля о переселении жителей Газы

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Представитель Министерства иностранных дел ФРГ Кристиан Вагнер отреагировал на призыв министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича о том, что палестинцев следует переселить из сектора Газа. Вагнер назвал это неприемлемым.
В ФРГ раскритиковали призыв главы Минфина Израиля о переселении жителей Газы
  • AP

Как отметил в ходе правительственного брифинга представитель германского внешнеполитического ведомства, слова Смотрича были приняты к сведению.

Однако подобное решение, по словам Вагнера, не несёт в себе какой-либо пользы и является неприемлемым, передает РИА Новости.

Вагнер также добавил, что власти ФРГ выступают за принцип двух государств в урегулировании палестино-израильского конфликта.

Ранее генкомиссар БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что операция ООН по помощи в Газе оказалась на грани срыва.

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