В ФРГ раскритиковали призыв главы Минфина Израиля о переселении жителей Газы
- AP
Как отметил в ходе правительственного брифинга представитель германского внешнеполитического ведомства, слова Смотрича были приняты к сведению.
Однако подобное решение, по словам Вагнера, не несёт в себе какой-либо пользы и является неприемлемым, передает РИА Новости.
Вагнер также добавил, что власти ФРГ выступают за принцип двух государств в урегулировании палестино-израильского конфликта.
Ранее генкомиссар БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что операция ООН по помощи в Газе оказалась на грани срыва.