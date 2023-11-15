Лавров: желание США построить новый миропорядок — это комплекс превосходства

Заявления властей США о желании построить для человечества новый мировой порядок — это комплекс превосходства, заявил в эксклюзивном интервью RT глава МИД России Сергей Лавров.

«Это комплекс превосходства и недостаточный анализ ситуации. Отсутствие этого анализа», — сказал министр.

Лавров добавил, что Запад принимал решения за остальной мир на протяжении более чем пяти столетий, эта эпоха подходит к концу.

21 октября американский президент Джо Байден заявил, что человечество нуждается в новом миропорядке, а также выразил уверенность, что США смогут его построить. В Кремле после этого согласились с тем, что мир нуждается в новом порядке, однако отметили, что Вашингтон имеет в виду американоцентричный порядок. В Москве подчеркнули, что так больше не будет.