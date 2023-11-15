Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: США и Британия делят контроль над властью Украины
Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Syriana Analysis.
«Начался конфликт между Великобританией и США за то, кто должен сохранить контроль хотя бы над формальными руководителями Украины», — сказал Джонсон.
По его словам, Лондон продвигает кандидатуру главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного, в то время как Вашингтон поддерживает Владимира Зеленского.
Ранее Джонсон высказал мнение, что действия Зеленского могут спровоцировать военный переворот на Украине.