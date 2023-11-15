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Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: США и Британия делят контроль над властью Украины

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Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что Соединённые Штаты и Великобритания делят контроль над руководством Украины.

Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Syriana Analysis.

«Начался конфликт между Великобританией и США за то, кто должен сохранить контроль хотя бы над формальными руководителями Украины», — сказал Джонсон.

По его словам, Лондон продвигает кандидатуру главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного, в то время как Вашингтон поддерживает Владимира Зеленского.

Ранее Джонсон высказал мнение, что действия Зеленского могут спровоцировать военный переворот на Украине.

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