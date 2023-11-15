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CNN: Байден заявил, что Китай сталкивается с серьёзными проблемами

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Президент США Джо Байден накануне встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Китай в настоящий момент сталкивается с «серьёзными проблемами».
CNN: Байден заявил, что Китай сталкивается с серьёзными проблемами
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует телеканал CNN.

«Председатель Си — ещё один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире... У них реальные проблемы, друзья», — сказал американский лидер.

По данным телеканала, Байден, скорее всего, имел в виду ситуацию в китайской экономике, в частности рост безработицы среди молодёжи, а также кризис в сфере недвижимости.

Представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя слова Байдена и публикацию CNN, отметила, что в мире нет стран, у которых не было бы проблем.

Газета Politico ранее отмечала, что Байден планирует провести с председателем КНР «жёсткий разговор» по ключевым вопросам китайско-американских отношений, в том числе о связях Пекина с Тегераном и о роли Китая в украинском конфликте.

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